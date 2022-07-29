Июль, 28 в 22:53

В случае отступления российские войска подорвали бы все возможные мосты в Херсонской области, чтобы украинские защитники не смогли перебросить силы для штурма оккупантов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он объяснил, насколько усложнилось освобождение южных областей Украины после повреждения мостов и есть ли такие планы у Вооруженных сил Украины.

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— Планы, конечно же, есть. Президент же сказал, что наша главная задача закончить войну на границах 1991 года. Или же выйти на эти границы, и там их оборонять. Что касается мостов — ну неужели вы думаете, что Генеральный штаб надеялся на то, что отступая россияне оставят нам эти мосты? Мосты будут разрушены в любом случае. Если российские войска отступают, то там все заминировано, и они все подорвут. Естественно, Генеральный штаб исходит из такой концепции, что мы не сможем воспользоваться этими мостами для переброски наших войск.

Жданов считает, что тогда у Вооруженных сил Украины остается два варианта, как действовать дальше. Среди них — создание понтонных переправ или перебрасывание войск через существующие мосты, однако в обоих случаях остаются некоторые нюансы.