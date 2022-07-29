Россияне подорвали бы их в случае отступления: насколько сложно освободить Юг Украины без мостов
В случае отступления российские войска подорвали бы все возможные мосты в Херсонской области, чтобы украинские защитники не смогли перебросить силы для штурма оккупантов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
Он объяснил, насколько усложнилось освобождение южных областей Украины после повреждения мостов и есть ли такие планы у Вооруженных сил Украины.
— Планы, конечно же, есть. Президент же сказал, что наша главная задача закончить войну на границах 1991 года. Или же выйти на эти границы, и там их оборонять. Что касается мостов — ну неужели вы думаете, что Генеральный штаб надеялся на то, что отступая россияне оставят нам эти мосты?
Мосты будут разрушены в любом случае. Если российские войска отступают, то там все заминировано, и они все подорвут. Естественно, Генеральный штаб исходит из такой концепции, что мы не сможем воспользоваться этими мостами для переброски наших войск.
Жданов считает, что тогда у Вооруженных сил Украины остается два варианта, как действовать дальше. Среди них — создание понтонных переправ или перебрасывание войск через существующие мосты, однако в обоих случаях остаются некоторые нюансы.
— И тогда у нас остается два варианта. Либо наведение понтонных переправ, которые могут быть разбиты российской артиллерией или ракетными войсками. У них тоже есть ракеты, которые летают дальше наших. Или мы пойдем по принципу — нормальные герои всегда идут в обход, и начнем перебрасывать войска через существующие мосты на реке Днепр, только выше по течению.
Это усложнит нам задачу. Но в любом случае, я думаю, такая необходимость будет, и мы будем это выполнять. А дальше уже будем смотреть, как получится продвигаться на левом берегу Днепра, с какого мы начнем наступление — с форсирования Днепра, с Запорожского направления или, может быть, еще откуда-то. Как определит Генеральный штаб — пока сказать сложно. Давайте начнем с освобождения правого берега.