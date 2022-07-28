Июль, 28 в 18:56

Вооруженные силы Украины смогли отбить вражеские штурмы российской армии на нескольких направлениях – Яковлевки, Бахмута, Семигорья, Авдеевки и Песков. Враг отошел с позиций со значительными потерями, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российские войска еще раз нарушают обычаи войны. Они пытались ввести в заблуждение украинских защитников во время штурма в районе населенного пункта Пески. Солдаты РФ использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах.

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