Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

ВСУ отбросили врага при попытках штурма в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья

Юля Захарченко, редактор ленты
українська армія
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины смогли отбить вражеские штурмы российской армии на нескольких направлениях – Яковлевки, Бахмута, Семигорья, Авдеевки и Песков. Враг отошел с позиций со значительными потерями, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российские войска еще раз нарушают обычаи войны. Они пытались ввести в заблуждение украинских защитников во время штурма в районе населенного пункта Пески. Солдаты РФ использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах.

Сейчас смотрят

В акватории Черного и Азовского морей враг удерживает в готовности к применению высокоточное оружие — три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и церквях.

Читайте
Цена вопроса $4 тыс.: экс-налоговик делал для диверсантов паспорта Украины

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка