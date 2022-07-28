ВСУ отбросили врага при попытках штурма в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья
Вооруженные силы Украины смогли отбить вражеские штурмы российской армии на нескольких направлениях – Яковлевки, Бахмута, Семигорья, Авдеевки и Песков. Враг отошел с позиций со значительными потерями, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Российские войска еще раз нарушают обычаи войны. Они пытались ввести в заблуждение украинских защитников во время штурма в районе населенного пункта Пески. Солдаты РФ использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах.
В акватории Черного и Азовского морей враг удерживает в готовности к применению высокоточное оружие — три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и церквях.