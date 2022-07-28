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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ відкинули ворога під час спроб штурму в напрямках Яковлівки, Бахмута та Семигір’я

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українська армія
Фото: Getty Images

Збройні сили України змогли відбити ворожі штурми російської армії на декількох напрямках – Яковлівки, Бахмута, Семигір’я, Авдіївки та Пісків. Ворог відійшов з позицій зі значними втратами, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська вкотре порушують звичаї війни. Вони намагалися ввести в оману українських захисників під час штурму в районі населеного пункту Піски. Солдати РФ використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

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В акваторії Чорного та Азовського морів ворог утримує в готовності до застосування високоточну зброю – три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування українських військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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