Липень, 28 в 18:56

Збройні сили України змогли відбити ворожі штурми російської армії на декількох напрямках – Яковлівки, Бахмута, Семигір’я, Авдіївки та Пісків. Ворог відійшов з позицій зі значними втратами, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Російські війська вкотре порушують звичаї війни. Вони намагалися ввести в оману українських захисників під час штурму в районі населеного пункту Піски. Солдати РФ використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах.

Зараз дивляться

В акваторії Чорного та Азовського морів ворог утримує в готовності до застосування високоточну зброю – три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування українських військових підрозділів у школах, лікарнях та церквах.