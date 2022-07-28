ВСУ смогут отбросить войска РФ к линии 23 февраля до конца года – Ходжес назвал условие

Июль, 28 в 16:55

Если Запад продолжит доставлять все обещанное более быстрыми темпами, то украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью РБК.

— Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены… И российская система логистики особенно истощена, – сказал он.

Ходжес выразил уверенность, что ВСУ смогут отбить юг страны, но опять же, при условии, что Запад продолжит доставлять все, что пообещал.

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По его словам, более “холодная фаза” войны выгодна только России. Генерал предположил, что Украина не должна позволить этому произойти.

Ходжес отметил, что Кремль рассчитывает, что западные правительства подвергнутся давлению повышенных цен на газ и т.д. Но добавил, что не думает, что это “данность”.

— И я ожидаю, что ущерб экономике России и ее собственному населению хуже, чем они сообщают или чем мы видим. Я не думаю, что у Путина монолитная, бесконечная поддержка народа.

Также Ходжес заявил, что считает маловероятной еще одну наземную попытку наступления россиян с территории Беларуси: Западная и украинская разведка обнаружит такое наращивание сил задолго до того, как его можно будет использовать для нового наступления.