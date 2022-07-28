Липень, 28 в 16:55

Якщо Захід продовжить доставляти все обіцяне швидшими темпами, то українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв’ю РБК.

— Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені… І російська система логістики особливо виснажена, – сказав він.

Годжес висловив упевненість, що ЗСУ зможуть відбити південь країни, але знову ж, за умови, що Захід продовжить доставляти все, що пообіцяв.

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За його словами, більш “холодна фаза” війни вигідна лише Росії. Генерал припустив, що Україна не повинна дозволити цьому статися.

Годжес зазначив, що Кремль розраховує, що західні уряди піддадуться тиску підвищених цін на газ тощо. Але додав, що не думає, що це “даність”.

— І я очікую, що збиток економіці Росії та її власному населенню гірше, ніж вони повідомляють або ніж ми бачимо. Я не думаю, що Путін має монолітну, нескінченну підтримку народу.

Також Годжес заявив, що вважає малоймовірною ще одну наземну спробу наступу росіян з території Білорусі: Західна і українська розвідка виявить таке нарощування сил задовго до того, як його можна буде використовувати для нового наступу.