Июль, 29 в 21:34

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии города Еленовка российская армия коварно убила украинских военнопленных.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Главное управление разведки Минобороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека назвали свои требования к ООН и Красному Кресту.

В заявлении отмечается, что в результате взрыва уничтожено здание с военнопленными. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

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— Ни один работник колонии, боевик “ДНР” или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных, — говорится в заявлении.

Украинские силовики и омбудсмен назвали взрыв циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений и дискредитация ВСУ.

Кроме того, страна-оккупант всеми силами пытается повысить социальное напряжение в украинском обществе.

Отмечается, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с горючим, вооружением и боеприпасами, командным пунктам и т.д.

— У украинской армии достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не осуществляла ракетные и артиллерийские обстрелы пгт Еленевка, — отмечается в заявлении.

Силовики напомнили, что 16 мая именно при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории комбината Азовсталь.

29 июня состоялся первый обмен военнопленными. Тогда в Украину вернулись 144 защитника, среди них 95 защитников Азовстали.

В заявлении отмечается, что преднамеренный перевод бойцов в новое помещение колонии незадолго до взрыва, анализ повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков указывают на то, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом.

Именно поэтому СБУ, ВСУ, ГУР и омбудсмен требуют от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на этот террористический акт.

Кроме того, силовики требуют немедленно направить на территорию колонии в оккупированной Еленовке для инспекции представителей ООН, МККК, уполномоченного ВР по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных.