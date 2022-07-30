Липень, 29 в 21:34

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії міста Оленівка російська армія підступно вбила українських військовополонених.

Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки Міноборони, уповноважений Верховної Ради з прав людини назвали свої вимоги до ООН та Червоного Хреста.

У заяві наголошується, що внаслідок вибуху знищено будівлю з військовополоненими. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

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– Жоден працівник колонії, бойовик “ДНР” чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових, – йдеться у заяві.

Українські силовики та омбудсмен назвали вибух цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів та дискредитація ЗСУ.

Крім того, країна-окупант щосили намагається підвищити соціальну напругу в українському суспільстві.

Наголошується, що ЗСУ завдають ударів винятково по російських військових об‘єктах: складах з пальним, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах тощо.

– Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка, – наголошується в заяві.

Силовики нагадали, що 16 травня саме за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території комбінату Азовсталь.

29 червня відбувся перший обмін військовополонених. Тоді в Україну повернулися 144 захисники, серед них — 95 оборонців Азовсталі.

У заяві наголошується, що умисне переведення бійців в нове приміщення колонії незадовго до вибуху, аналіз ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків вказують на те, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом.

Саме тому СБУ, ЗСУ, ГУР та омбудсмен вимагають від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на цей терористичний акт.

Крім того, силовики вимагають негайно направити на територію колонії в окупованій Оленівці для інспекції представників ООН, МКЧХ, уповноваженого ВР з прав людини та представників Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.