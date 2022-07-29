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Украинских пленных в Еленовке убили по команде владельца ЧВК Вагнера – ГУР

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украинских пленных в Еленовке убили по команде владельца ЧВК Вагнера – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что Россия нанесла удар по территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированной Еленовке, где погибли более 40 украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Отмечается, что в результате взрыва разрушены помещения, где находились пленные украинские военные. В настоящее время количество раненых уточняется.

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В ГУР подчеркивают, что взрывы в Еленовке – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ.

— По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ, — отмечают в разведке.

Фото: полк Азов

Источник: ГУР
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