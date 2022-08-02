Без Пушкина и Гагарина: Минкульт рекомендует убрать имена 10 деятелей РФ из названий улиц
В населенных пунктах по всей Украине могут быть переименованы улицы, площади, проспекты, названные в честь российских и советских деятелей – Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Маяковского и других.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Экспертный совет ведомства по преодолению последствий русификации и тоталитаризма сформировал список из десяти наиболее употребляемых на территории нашего государства “российских” урбанонимов (то есть топонимов — названий городских объектов). Их рекомендуется переименовать в первую очередь.
Как отметили в Минкультуры, значительное количество названий улиц, площадей и проспектов в украинских населенных пунктах связано с россиянами, “чьи жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре”. Более того, эти деятели в большинстве случаев не родились в Украине.
В десятку деятелей, имена которых чаще всего употребляются в топонимах (урбанонимах) в населенных пунктах Украины, вошли:
• советский летчик-космонавт Юрий Гагарин;
• русский поэт Александр Пушкин;
• российский биолог Иван Мичурин;
• советский летчик-испытатель Валерий Чкалов;
• русский и советский писатель Максим Горький;
• русский поэт Михаил Лермонтов;
• русский полководец Александр Суворов;
• русский поэт Владимир Маяковский;
• советский солдат Александр Матросов;
• советский летчик-космонавт Владимир Комаров.
Экспертный совет при министерстве рекомендует переименовать улицы, переулки, проспекты, площади, парки, скверы и т.п., где используются имена этих деятелей.
В ведомстве объяснили, что это будет способствовать установлению исторической справедливости, минимизации влияния советско-российских нарративов на украинцев, восстановлению украинской исторической и национальной топонимики.
– Следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого “русского мира”. Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса устранения из культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того русского, что десятилетиями внедрялось как “великая русская культура”, — подчеркнул министр Александр Ткаченко.
Ранее экспертный совет Министерства культуры Украины подготовил рекомендации для органов местного самоуправления по устранению из публичного пространства объектов, символов и названий советской тоталитарной и российской имперской политики.