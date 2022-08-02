Август, 02 в 11:59

В населенных пунктах по всей Украине могут быть переименованы улицы, площади, проспекты, названные в честь российских и советских деятелей – Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Маяковского и других.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Экспертный совет ведомства по преодолению последствий русификации и тоталитаризма сформировал список из десяти наиболее употребляемых на территории нашего государства “российских” урбанонимов (то есть топонимов — названий городских объектов). Их рекомендуется переименовать в первую очередь.

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Как отметили в Минкультуры, значительное количество названий улиц, площадей и проспектов в украинских населенных пунктах связано с россиянами, “чьи жизнь и деятельность не имеют отношения к Украине, ее истории, науке, культуре”. Более того, эти деятели в большинстве случаев не родились в Украине.

В десятку деятелей, имена которых чаще всего употребляются в топонимах (урбанонимах) в населенных пунктах Украины, вошли:

• советский летчик-космонавт Юрий Гагарин;

• русский поэт Александр Пушкин;

• российский биолог Иван Мичурин;

• советский летчик-испытатель Валерий Чкалов;

• русский и советский писатель Максим Горький;

• русский поэт Михаил Лермонтов;

• русский полководец Александр Суворов;

• русский поэт Владимир Маяковский;

• советский солдат Александр Матросов;

• советский летчик-космонавт Владимир Комаров.

Экспертный совет при министерстве рекомендует переименовать улицы, переулки, проспекты, площади, парки, скверы и т.п., где используются имена этих деятелей.

В ведомстве объяснили, что это будет способствовать установлению исторической справедливости, минимизации влияния советско-российских нарративов на украинцев, восстановлению украинской исторической и национальной топонимики.

– Следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого “русского мира”. Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса устранения из культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того русского, что десятилетиями внедрялось как “великая русская культура”, — подчеркнул министр Александр Ткаченко.

Ранее экспертный совет Министерства культуры Украины подготовил рекомендации для органов местного самоуправления по устранению из публичного пространства объектов, символов и названий советской тоталитарной и российской имперской политики.