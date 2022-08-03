Аграрии в оккупации сжигают зерно, чтобы не досталось врагу: есть ли шанс начать новую посевную осенью

Август, 03 в 19:54

Украинские фермеры, аграрии, предприниматели несут большие материальные потери от оккупации Россией наших территорий. Но страдают и физически. К ним также применяют пытки и заставляют перерегистрировать свой бизнес на агрессора. О том, как украинские сельхозпроизводители выживают сегодня, Факты ICTV пообщались с представителями местных властей и экспертами.

Оккупированная часть Запорожской области собирала в год около 4-4,5 млн тонн зерновых. Это действительно большие показатели. Но сегодня регион переживает трагическую ситуацию, говорит мэр Мелитополя Иван Федоров.

– В первую очередь нет цены на уже выращенный урожай. Та цена, которую предлагают оккупанты, которую предлагает враг, это $50 за тонну. Себестоимость выращенного урожая сегодня не менее $120-150 за тонну, поэтому это вдвое ниже. И мы знаем четко примеры, когда сельхозпроизводители жгли свой урожай, чтобы он не достался врагу, и после этого выезжали на территорию Украины, потому что боялись за свою жизнь, – указывает Иван Федоров.

Также отмечает, что те, кто все же собрали урожай, не собираются засевать новый, потому что нет средств для обработки и полевых работ осенью. Еще одна угроза: запчасти для сельхозтехники тоже в ограниченном доступе, нет доступа к производителям запчастей на подконтрольной территории Украины, потому не будет возможности работать осенью.

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– Поэтому в итоге мы получим следующее: сейчас соберется урожай, он будет храниться на токах, в ангарах и других приспособленных помещениях. И если будет возможность, они будут его продавать, но точно большинство аграриев не будут начинать осенне-полевые работы, — уверен Федоров.

По его словам, есть еще одна угроза, которую украинцы видели уже в первые месяцы оккупации, когда из элеваторов прямо из ангаров вывозили зерно — без объяснения каких-либо причин бесплатно отбирали зерно.

– На Запорожье немало крупных предприятий, которые занимались поставкой овощей в крупные сети супермаркетов. Это реально тысячи людей, которые сегодня стали заложниками оккупации. И ничего, к сожалению, пока не меняется, — отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Также с 1 августа всех предпринимателей, в частности и аграриев, оккупационные власти обязывают перерегистрировать свой бизнес.

— Если ты не перерегистрировался, то у тебя больше ничего нет, все “национализировано” по какому-то псевдозакону. Так что у многих наших бизнесменов, фермеров, предпринимателей возникает вопрос: что делать? Конечно, никто не хочет сотрудничать с врагом, но все имущество, которое они нажили за свои десятилетия добросовестного труда, под угрозой. И сейчас нет однозначного ответа, что им делать. Каждый ориентируется, исходя из ситуации, которая есть на сегодня, — констатирует городской глава.

В Херсонской области, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, еще в июне прекратили работу почти 63% агропредприятий. Только в структуре Всеукраинского аграрного совета на оккупированной территории Херсонщины 90 предприятий, и релокация продуктовых бизнесов из оккупированных территорий сейчас не происходит. Враг не дает возможности.

– Да что там говорить, люди даже не могут уехать. Я лично встречался с большим количеством аграриев из оккупированной территории, которые в свое время смогли уехать. Там просто ужасная ситуация, людей похищают, аграриев забирают, помещают в камеры, пытают, заставляют подписывать документы, отказываться от своего имущества. Того, кто этого не делает, оставляют еще дольше в камерах. Есть те, которым дают возможность перерегистрироваться по их псевдозаконам, законам Российской Федерации. А есть такие, которым вообще не дают возможности, все просто “национализируют” в интересах оккупационных властей, — говорит Марчук.

Аграрии, успевшие уехать, рассказывают о пытках и другом насилии. В то же время они верят в лучшее и ждут освобождения территорий.