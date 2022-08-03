Август, 03 в 17:25

Полномасштабная война в Украине затронула все аспекты жизни украинцев, не обошла она стороной и поступление абитуриентов в высшие учебные заведения в этом году.

Какие правила приема документов в вузы и когда их можно подавать — узнавали Факты ICTV.

Вступительная кампания 2022

Она стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов для поступления в вуз.

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Для регистрации электронного кабинета необходимо ввести:

адрес актуальной электронной почты (она станет логином в личном электронном кабинете) и пароль;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании (ПОСО);

номер, PIN-код, год получения сертификата ВНО.

Далее на указанную почту придет письмо со ссылкой (будет действовать только в течение часа), по которому поступающий должен перейти для завершения регистрации е-кабинета.

С 29 июля в электронном кабинете появится возможность подавать заявления на поступление, а также документы в вузы.

В 2022 году абитуриент имеет право подать 20 заявлений, в то же время для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Прием заявлений начинается 29 июля и продлится до 23 августа 18.00.

А для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов подать заявления можно до 18.00 8 августа.

Информация о сроках приема заявлений и документов для участия во вступительных экзаменах, творческих конкурсах публикуется на официальном сайте учреждения высшего образования.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько этапов:

для поступающих на бюджетные места с 1 по 18 июля включительно;

включительно; для поступающих по контракту с 9 по 16 августа.

Проведение индивидуального устного собеседования — с 9 до 16 августа.

Получение результатов — даты

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет состоится

до 29 августа. Подача документов для выполнения требований для зачисления на бюджет

до 18: 00 2 сентября.

Зачисление на бюджет состоится 5 сентября, а перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт не позднее 19 сентября.

Зачисление на контракт состоится не позднее 30 сентября.