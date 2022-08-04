Август, 04 в 17:22

Во временно оккупированном Беловодске Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в машине находились представители оккупационных властей — мэр и его заместительница.

— Что касается работы партизан: вчера вечером “добрые люди” обстреляли авто с местными оккупационными властями, в машине находились так называемый мэр и его заместительница. Оба коллаборанта получили ранения. Орки сразу же начали поиски “добрых людей”, однако безрезультатно. Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных территориях, никогда не знаешь, когда и как встретишь “добрых людей”, — сообщил Гайдай.

По данным регионального информационного агентства Вчасно, покушение было совершено на Виталия Коваленко, так называемого “председателя” оккупированного Беловодского района, и “заместительницу”-коллаборантку Валентину Гладкову.

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Их атаковали из стрелкового оружия, когда они направлялись из Городища, где проживает Коваленко. СМИ пишут, что эта поездка “могла нести романтический характер”. В настоящее время Гладкова находится в больнице с огнестрельным ранением бедра.