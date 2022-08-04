Серпень, 04 в 17:22

У тимчасово окупованому Біловодську Луганської області партизани обстріляли автомобіль з місцевими колаборантами, двоє людей поранено.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що в машині перебували представники окупаційної влади – мер та його заступниця.

– Щодо роботи партизанів: вчора ввечері “добрі люди” обстріляли авто з тамтешньою окупаційною владою, в машині були так званий мер та його заступниця. Обидва колаборанти дістали поранень. Орки одразу розпочали пошуки “добрих людей”, проте безрезультатно. Партизани тримають у напрузі окупантів на загарбаних територіях – ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш “добрих людей”, – повідомив Гайдай.

За даними регіонального інформаційного агентства Вчасно, замах вчинили на Віталія Коваленка, так званого “голову” окупованого Біловодського району, та його “заступницю” – колаборантку Валентину Гладкову.

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Їх атакували зі стрілецької зброї, коли вони прямували з Городища, де мешкає Коваленко. ЗМІ пишуть, що ця поїздка “могла мати романтичний характер”. Наразі Гладкова перебуває у лікарні із вогнепальним пораненням стегна.