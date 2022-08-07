Это абсурд: Ткаченко о призывах к демонтажу монумента Родина-мать в Киеве

Август, 07 в 19:25

Призывы к демонтажу монумента Родина-мать, расположенная в Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, кажутся абсурдом. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, сносить памятку-визитку Украины, которая является огромной аттракцией для многих туристов, сейчас является плохой идеей. Он объяснил это тем, что Украине есть куда тратить деньги из бюджета, в частности, на оборону и поддержку социальной сферы.

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– Нам нужно построить музей Героев небесной сотни и поработать со многими объектами. Более 450 объектов, поврежденных или разрушенных во время войны, — подчеркнул министр культуры.

По этой причине работы с гербом СССР на щите монумента начнутся не раньше, чем через шесть месяцев. Следует осуществить техническое обследование и привлечь специалисты для проектной документации.

В мобильном приложении Дія опросили более 780 тыс. украинцев о дальнейшей судьбе герба СССР на щите монумента Родина-мать. Больше всего граждан проголосовали о его замене на трезубец. Однако некоторые считают, что монумент нужно вообще снести.