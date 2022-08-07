Це абсурд: Ткаченко про заклики до демонтажу монумента Батьківщина-мати у Києві

Серпень, 07 в 19:25

Заклики до демонтажу монумента Батьківщина-мати, розташованого у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, здаються абсурдом. Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За його словами, зносити пам’ятку-візитівку України, яка є величезною атракцією для багатьох туристів, зараз є поганою ідеєю. Він пояснив це тим, що Україні є куди витрачати гроші з бюджету, зокрема, на оборону та підтримку соціальної сфери.

Зараз дивляться

– Нам потрібно збудувати музей Героїв небесної сотні та попрацювати з багатьма об’єктами. Понад 450 об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих під час війни, – наголосив міністр культури.

З цієї причини роботи з гербом СРСР на щиті монумента розпочнуться не раніше, ніж через шість місяців. Потрібно здійснити технічне обстеження та залучити фахівці для проєктної документації.

У мобільному додатку Дія опитали понад 780 тис. українців про подальшу долю герба СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати. Найбільше громадян проголосували про його заміну на тризуб. Проте деякі люди вважають, що монумент потрібно взагалі знести.