Новини про ігрову індустрію казино та беттинг в Україні під час війни

Серпень, 08 в 18:18

Гральна індустрія України продовжує адаптовуватися до умов війни, а також робити серйозний внесок в поповнення державного бюджету, що лише наближує нашу країну до перемоги.

Спробуємо в деталях розібратися зі специфікою вітчизняного ринку азартних онлайн-ігор з урахуванням умов військового стану.

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Ситуація на українському ринку азартних розваг в умовах війни

На сьогоднішній день більша частина легальних вітчизняних онлайн-казино:

продовжує працювати в режимі онлайн на території всієї країни;

активно розвиває свою діяльність на просторах інтернету;

залучає іноземні інвестиції;

приймає активну участь в інформаційній кампанії, орієнтованій на інформування світу про війну в Україні ;

сплачує податки та ліцензійні збори;

співпрацює із закордонними операторами, кооперуючи з ними зусилля у благодійності.

Усього за чотири місяці гральна індустрія загалом змогла внести до держбюджету майже половину від тієї суми, яка була закладена до нього до 2023 року.

Ця сума становила понад 600 млн грн.

Найбільш популярні ігрові бренди, які з ліцензією:

Вбет казино – ігровий майданчик vbet.ua, який є генеральним спонсором УПЛ, також придбав ліцензію на букмекерську діяльність. Слот сіті – онлайн казино з українським корінням та чудовим продакшином на просторах Ютуба з назвою каналу Slots City Show.

Скандал довкола 1xBet

Букмекерська контора 1xBet має статус одного із основних гравців російського ринку онлайн-ставок на спорт та онлайн-казино.

Компанія активно співпрацює з російськими медійними особами, які підтримали напад російського війська на Україну.

Подібна ситуація змусила активну частину українського суспільства почати боротьбу проти компанії 1xBet, яка нещодавно зайшла на вітчизняний ринок ставок на спорт.

Українці всього за сім днів зібрали 25 тис. голосів під петицією про заборону роботи в Україні російської оператора азартних ігор 1xBet та анулювання його ліцензії на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино в Україні.

Петицію на сайті президента України Володимира Зеленського подали 8 липня, і станом на 15 липня, її підписали 25 713 осіб.

Тепер президент України зобов’язаний розглянути петицію та відреагувати на поставлені в ній питання.

Основні зміни на вітчизняному ринку азартних ігор

З відчутних змін для вітчизняних онлайн-казино варто відзначити:

закриття всіх платіжних систем з боку агресора та припинення будь-яких фінансових операцій з РФ;

зупинку співпраці з російськими операторами та постачальниками софту;

розширення колекції ігор новинками, тематика яких присвячена ситуації в Україні;

створення чимало ігрових автоматів, заточених безпосередньо під Україну.

Зазначимо, що для багатьох легальних українських операторів ситуація із закриттям російських платіжок не стала новиною, оскільки війна йде з 2014 року і подібні рішення в індивідуальному порядку були ухвалені давно.

Майбутнє грального ринку України

Гральний бізнес зміг стати на військові рейки, тому ймовірність його падіння в майбутньому наближається до нуля.

Поки головна мета азартно-розважальної індустрії – підтримувати державу та народ, продовжуючи розвиватися та активно працювати.

Це вкрай важливо не лише під час війни, а й після перемоги, оскільки економіка потребує і тимчасової підтримки, і відновлення після завершення бойових дій.