Отсутствие выбора: почему поляки играют в нелегальное казино

Июль, 11 в 20:23

Легализация азартных игр в Польше началась в 2009 году.

На протяжении восьми лет игроки могли играть в десятках онлайн-казино в интернете, но после 2017 года все серьезно изменилось — правительство установило монополию на этот бизнес и разрешили использовать только одно государственное казино.

Все остальные были признаны нелегальными и отправлены в черный список.

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Такой подход не устроил ни одну сторону — игроки остались недовольны отсутствием выбора, а международные бренды, работающие по всей Европе, были вынуждены покинуть польский рынок.

В черный список заносятся все казино, которые принимают польских игроков — на сегодняшний день в этом реестре более 15 тыс. сайтов, и с каждым днем их количество только увеличивается.

Однако из-за несовершенства правил, некоторые операторы даже не знают о том, что попали в такой список.

Согласно новому законодательству, оператор вносится в черный список и обязан разместить на главной странице информацию, что казино работает без лицензии, а также на нее наложены санкции Минфина. Подать апелляцию можно в течение 30 дней, но суть в том, что государственный регулятор не обязан уведомлять оператора о внесении его в реестр.

Если за 30 дней апелляция не подала, плашка не повешена, и работа сайта продолжается, казино могут получить штраф до €58,000.

Причем под него могут попасть не только оператор, но и интернет-провайдер, который не заблокировал домен.

Отсутствие выбора — толчок в сторону серого рынка

Конкуренция всегда хорошо сказывается как на потребителях, так и игроках. Поэтому запрещая полякам играть в других казино власти толкают их на преступление — ставки в нелицензионных клубах.

Разумеется, что далеко не все операторы послушно уходят с польского рынка. Азартные заведения, которые зарегистрированы в офшорах часто всего просто игнорируют подобные заявления Минфина и продолжают работать, давая игрокам то, чего они хотят.

Что предлагает единственное польское казино

Если рассмотреть единственное польское казино поближе, то вопрос — почему игроки выбирают нелегальные конторы. В ассортименте игровых автоматов всего десять провайдеров, которые дают не более 600 вариантов слотов.

Помимо того, что это ничтожно мало, среди разработчиков нет самых популярных брендов: NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Relax Gaming, Yggdrasil и ряда других.

Сегодня даже самое посредственное онлайн казино дает своим игрокам минимальны ассортимент 2,5-3 тыс. игровых автоматов. А золотой серединой считается 4,5-5 тыс.

Поэтому ни о каких крутых новинках, которые выходят почти каждую неделю здесь не может быть и речи.

Аналогичная ситуация складывается и со столами с живыми дилерами. Монополисты не пустили ни одной студии и решили положиться на собственные прямые трансляции.

Поэтому игроки имеют два вида рулетки, две вариации блэкджека и один стол Casino Hold’em.

Разумеется, что диапазон ставок, качество трансляции, бонусная составляющая полностью отсутствует. А сегодня этот вид азартных развлечений невероятно востребован — пользователи часами играют в блэкджек, перебирая столы с разными дилерами.

В плюс можно записать наличие VIP-программы, но ее размытые условия и доступ по параметру “будьте активными” мало устраивает игроков, которые хотят использовать свое время с максимальной пользой.

Почему поляки не боятся играть в нелегальных казино

Большинство онлайн казино, где проводят свое время польские игроки является нелегальным только со стороны государства.

Если рассматривать их без привязки к стране, то они имеют лицензию, позволяющую работать в большинстве стран, сертифицированный RNG и лицензионные слоты, профессиональных сотрудников и гораздо более выгодные условия.

Поэтому они являются абсолютно безопасными для игроков. Ведь даже если такой оператор захочет легально работать в Польше, у него ничего не получится.

Конечно, есть и другая сторона медали — подобные заведения нарушают польские законы, а вместе с ними и игроки, которые делают там ставки.

Но особо выбирать не приходится — либо идти против правил, либо играть в скучном казино без популярных слотов и столов с живыми дилерами.

Какая перспектива у польского рынка

Последний отчет, который можно принять во внимание Минфин выпускал в 2019 году.

Тогда значительно ужесточились налоговые обязательства для букмекеров и казино, и согласно публикации, это вызвало всплеск нелегальных букмекеров — их доля на рынке составила 51%.

Данных о казино нет, но несложно догадаться, что в них будет аналогичная ситуация.

Поэтому пока не изменятся правила лицензирования и не упростится налоговая нагрузка, серый рынок продолжит развиваться и забирать у монополии и без того небольшую аудиторию.

Убедиться в этом очень просто — в прошлом году ОТАИ подали петицию к Минфину о снижении налоговой нагрузки до 10%. Власти ответили бескомпромиссным отказом.

Так что пока польский рынок азартных игр остается в плачевном положении, но все может измениться в любой день.