Серпень, 08 в 18:49

В основній сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ), який цього року замінив зовнішнє незалежне оцінювання, взяли участь понад 187 тис. абітурієнтів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що основна сесія НМТ тривала з 22 липня по 4 серпня, а попереду ще дві. Тестування складається з трьох дисциплін: українська мова, математика, історія України.

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– На сьогодні маємо попередні підсумки, адже 187 345 учасників вже отримали результати. Ми пишаємося тим, що в 250 населених пунктах України були організовані пункти складання національного мультипредметного тесту, а також 40 міст Європи були задіяні в такому складанні… Більш ніж 6,5 тис. випускників отримали 200 балів щонайменше по одному з предметів, – наголосив Шкарлет.

Коментуючи проблеми, які виникали під час тестування, міністр повідомив, що в польському Вроцлаві (у Вроцлавській політехніці) майже за день до проведення НМТ тестування скасували, і близько 4 тис. українських абітурієнтів не змогли взяти в ньому участь.

Втім, Шкарлет запевнив, що учасників, які реєструвалися на це тестування, перереєструють на додаткову сесію.

Міністр також зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України НМТ не проводився, адже рашисти чинять там жорсткий тиск і не дозволяють навчання за українськими стандартами.

– На жаль, на окупованих територіях ми не змогли організувати сесію НМТ, адже російські окупанти не дозволяли взагалі вести мову про навчання за українськими стандартами… Ми не володіємо інформацією про кількість випускників з тимчасово окупованих територій, які вже пройшли тестування, ми не збирали ці дані з міркувань безпеки цих дітей, адже там дуже жорстко відслідковують будь-які прояви українства, аж до фізичних тортур, які застосовують до студентів та учнів, – заявив очільник Міносвіти.

Шкарлет уточнив, що ті абітурієнти, хто не зміг скласти НМТ в основну сесію, можуть це зробити під час додаткової та спеціальної сесій. Додаткова сесія відбудеться з 16 по 20 серпня, а спеціальна – з 12 по 16 вересня. Вони нічим не відрізнятимуться від основної.

Як відомо, абітурієнти, яким не вдасться виїхати з тимчасово окупованих територій України, зможуть скласти вступний іспит до вишів у форі дистанційної співбесіди чи творчого конкурсу.