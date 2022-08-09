Август, 09 в 17:04

Российский военный рассказал о расстрелах людей, бегущих с фронта. По его словами, раненые солдаты РФ сами выползают из окопов после ударов Вооруженных сил Украины по позициям оккупантов.

Об этом свидетельствует разговор российского военного со своей женой, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны.

— Свои по нашим ударили, по нам, можно сказать, в 30 метрах Градами положили. Какой-то дурак скорректировал 500 юг, а нужно было 500 север. Корректировщики даже не знают север-юг. И опять сегодня старые позиции штурмовали, опять они (ВСУ, — Ред.) положили всех наших, 200 и 300 атака захлебнулась. А атака была смешная, там пять человек атаковали сотню.

По его словам, группа быстрого реагирования догоняет и расстреливает солдат, которые убегают прямо с линии фронта.

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— Прям с позиций уйти будет очень сложно. Тут еще ВБшники есть, группа быстрого реагирования. Они догоняют и просто расстреливают. Потом говорят, что пропал без вести или ушел.

Военный России рассказал, что раненым приходится самостоятельно выползать с окопов, иначе их ждет смерть. По его словам, с каждым днем становится все меньше оккупантов, которых уничтожают ВСУ.