Серпень, 09 в 17:04

Російський військовий розповів про розстріл людей, які біжать з фронту. За його словами, поранені солдати РФ самі виповзають з окопів після ударів Збройних сил України по позиціях окупантів.

Про це свідчить розмова російського військового зі своєю дружиною, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

– Свої по наших ударили, по нас, можна сказати, за 30 метрів Градами поклали. Якийсь дурень скоригував 500 південь, а треба було 500 північ. Корегувальники навіть не знають північ-південь. І знову сьогодні старі позиції штурмували, знову вони (ЗСУ, – Ред.) поклали всіх наших, 200 та 300 атака захлинулась. А атака була смішна, там п’ятеро людей атакували сотню.

За його словами, група швидкого реагування наздоганяє та розстрілює солдатів, які тікають прямо з лінії фронту.

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– Прям із позицій піти буде дуже складно. Тут ще ВБшники є група швидкого реагування. Вони наздоганяють і просто розстрілюють. Потім кажуть, що зник безвісти чи пішов.

Військовий Росії розповів, що пораненим доводиться самостійно виповзати з окопів, інакше на них чекає смерть. За його словами, з кожним днем ​​дедалі менше окупантів, яких знищують ЗСУ.