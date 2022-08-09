Спочатку розстрілюють, а потім “зник безвісти”: перехоплення розмови російських військових
Російський військовий розповів про розстріл людей, які біжать з фронту. За його словами, поранені солдати РФ самі виповзають з окопів після ударів Збройних сил України по позиціях окупантів.
Про це свідчить розмова російського військового зі своєю дружиною, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.
– Свої по наших ударили, по нас, можна сказати, за 30 метрів Градами поклали. Якийсь дурень скоригував 500 південь, а треба було 500 північ. Корегувальники навіть не знають північ-південь. І знову сьогодні старі позиції штурмували, знову вони (ЗСУ, – Ред.) поклали всіх наших, 200 та 300 атака захлинулась. А атака була смішна, там п’ятеро людей атакували сотню.
За його словами, група швидкого реагування наздоганяє та розстрілює солдатів, які тікають прямо з лінії фронту.
– Прям із позицій піти буде дуже складно. Тут ще ВБшники є група швидкого реагування. Вони наздоганяють і просто розстрілюють. Потім кажуть, що зник безвісти чи пішов.
Військовий Росії розповів, що пораненим доводиться самостійно виповзати з окопів, інакше на них чекає смерть. За його словами, з кожним днем дедалі менше окупантів, яких знищують ЗСУ.
– А поранених як забирають? Самі виповзають. Виповз, виповз, якщо ні – то здох. Добре, якщо винесуть свої та допоможуть. Не винесуть, то сам повзи. Так нам учора по рації сказали: самі виходьте. Тут із кожним днем все гірше, людей менше, БК менше. Раніше стріляли по 10 чи 20, а зараз 3-4 ракетки, пук-пук. Я говорю, там, напевно, вони (ЗСУ, – Ред.) регочуть від сміху. Ми по окопах сидимо, від своїх ховаємося, а вони стоять і сміються на повний зріст, бо вони знають, що російський баран не влучить. Російською армією тут і не пахне. Тут армія гарна лише по телевізору.