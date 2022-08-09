Россияне запугивают неадекватностью: Запорожская ОВА об угрозах взорвать ЗАЭС и радиационном фоне

Август, 09 в 15:58

В результате обстрелов регулярно возникают проблемы, связанные с безопасностью функционирования ЗАЭС. А пребывание на объекте повышенной ядерной опасности вооруженных людей с боекомплектом ставит под угрозу сотни миллионов людей.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире Media Center Ukraine.

Он отметил, что в прошлом году на ЗАЭС работали шесть блоков, а с начала полномасштабной войны осталось работать три.

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— После очередных обстрелов были повреждены линии электросетей, выводящие энергию со станции, объекты самой станции. Операторы были вынуждены снизить мощность до 1 тыс. МВт, недавно было 2 800 МВт. Приблизительно 130 МВт станция потребляет на собственные нужды, другая энергия продолжает поступать в энергосистему Украины, — сообщил Старух.

Сам блок атомной станции хорошо защищен, но Украина не может обеспечить безопасность из-за нахождения на ней вооруженных лиц, намерения которых невозможно предусмотреть. Пока что радиационный фон сохраняется на уровне естественного.

По словам Старуха, заявления российских террористов по поводу целенаправленного уничтожения АЭС — больше похожи на ядерный шантаж.

— Ветром никто не управляет, он может понести тучу куда угодно, — предостерег он.

На территории ЗАЭС оккупанты разместили артиллерийские установки, с помощью которых наносят удары через Днепр. Территорию станции рашисты используют для обстрелов Никополя, прикрываясь ядерным объектом.

— Методы шантажа в российской политике закоренелые. Они запугивают, рассказывают о мощи. Сейчас пугают своей неадекватностью. Станцию ​​используют для обстрелов, – сказал он.

Руководитель ОВА добавил, что важно подключение международных институтов и демилитаризация ЗАЭС.

— Это важно для безопасности человечества. Чернобыль привел к исчезновению СССР. Нам важно, чтобы была полная безопасность, – подчеркнул Старух.

На временно оккупированных территориях продолжает наблюдаться давление на население с целью легитимизации оккупационных властей страны-террориста. На данный момент область продолжает страдать от регулярных обстрелов, особенно на границе с Донецкой областью.

Областные власти сейчас работают над укреплением обороны области, продолжением работы по обустройству гуманитарных хабов и эвакуации населения. Также проводится подготовка к отопительному сезону и прорабатываются вопросы учебного процесса.

Источник: Запорожская ОВА