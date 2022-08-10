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Факты / Украина / Общество

Мы здесь как мясо: оккупант рассказал сыну о жестокой войне в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові призов
Фото: Depositphotos

Российский военный рассказал сыну о полномасштабной войне в Украине и разбитых позициях. По его словам, солдаты РФ тут пригодятся только как “мясо”.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор оккупанта с родственником.

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— Сейчас отошли маленько. Жестко, так маленько назад откатились. Теперь отдыхаем. Разбили позиции в клочья, опять там 300-е у нас. Нормальный такой, средний. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Сейчас пока откатились, а пришел на позиции, у нас там связи нет, на передок сюда пробежался. В клочья, постройки разбиты, минометом и танком в упор разбили все.

Военный РФ считает, что в Вооруженных силах Украины работают спецы. По его словам, партизаны ликвидировали некоторых российских солдат ночью, пока они спали.

— Да здесь же спецы, поляки приехали, всякие наемники народ положили. У связи троих наших порезали, ночью подкрались. Сегодня восьмерых убили прямо во сне. Потом еще двоих. Я же говорю: тут не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо. Нас осталось совсем ничего народа.

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Источник: Минобороны
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