Мы здесь как мясо: оккупант рассказал сыну о жестокой войне в Украине
Российский военный рассказал сыну о полномасштабной войне в Украине и разбитых позициях. По его словам, солдаты РФ тут пригодятся только как “мясо”.
Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор оккупанта с родственником.
— Сейчас отошли маленько. Жестко, так маленько назад откатились. Теперь отдыхаем. Разбили позиции в клочья, опять там 300-е у нас. Нормальный такой, средний. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Сейчас пока откатились, а пришел на позиции, у нас там связи нет, на передок сюда пробежался. В клочья, постройки разбиты, минометом и танком в упор разбили все.
Военный РФ считает, что в Вооруженных силах Украины работают спецы. По его словам, партизаны ликвидировали некоторых российских солдат ночью, пока они спали.
— Да здесь же спецы, поляки приехали, всякие наемники народ положили. У связи троих наших порезали, ночью подкрались. Сегодня восьмерых убили прямо во сне. Потом еще двоих. Я же говорю: тут не спецоперация, тут жесткая война, мы тут мясо. Нас осталось совсем ничего народа.