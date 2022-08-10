Серпень, 10 в 15:19

Російський військовий розповів сину про повномасштабну війну в Україні та розбиті позиції. За його словами, солдати РФ тут згодяться лише як “м’ясо”.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова окупанта із родичем.

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– Зараз відійшли трошки. Жорстко, так трохи назад відкотилися. Тепер відпочиваємо. Розбили позиції на шматки, знову там 300-ті у нас. Нормальний такий, середній. Все, половина нас залишилася, кожен другий уже поранений. Нині поки що відкотилися, а прийшов на позиції, у нас там зв’язку немає, на передок сюди пробігся. На шматки, споруди розбиті, мінометом і танком розбили всі.

Військовий РФ вважає, що у Збройних силах України працюють фахівці. За його словами, партизани ліквідували деяких російських солдатів вночі, поки вони спали.