Август, 10 в 17:34

Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакунок малюка.

В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.

Родители могут отказаться от Пакунка и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года – это 6 603 грн.

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Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение Приватбанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту.

В каких интернет-магазинах можно рассчитываться картой Пакунок малюка и какие товары покупать — читайте в материале Фактов ICTV.

Где можно рассчитываться картой Пакунок малюка

Рассчитаться картой Пакунок малюка можно только в магазинах, которые подключились к проекту Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакунок малюка.

В 2021 году постановлением Кабмина были внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакунок малюка.

Согласно постановлению, с 01 января 2022 года магазины должны присоединиться к публичному договору о реализации пилотного проекта и заключить дополнительное соглашение с Нацсоцслужбой о присоединении.

То есть покупать вещи по карточке малыша можно только в торговых магазинах, которые присоединились к этому проекту.

Интерактивную карту заведений торговли, которые присоединились, можно посмотреть здесь.

Также на сайте Пакунок малюка был размещен целый список магазинов, в которых можно приобрести необходимые вещи.

Полный список можно просмотреть по ссылке.

В каких интернет-магазинах можно покупать товары и как рассчитываться

Купить товары по карте Пакунок малюка можно:

Полный список интернет-магазинов можно посмотреть здесь.

Рассчитываться картой Пакунок малюка можно так же, как и обычно:

выбираете товар;

оформляете заказ;

в способе оплаты выбираете — оплатить картой ;

; указываете данные карты, на которой зачислены выплаты за Пакунок малюка ;

на которой зачислены ; рассчитываетесь.

Какие товары можно купить картой

Стоит понимать, что просто рассчитаться картой в продуктовом магазине нельзя. Это должны быть вещи для малышей и их мам, в частности:

гигиенические средства и косметика — подгузники, мыло, шампуни, кремы, детское масло, влажные салфетки и т.д;

детское питание — смеси для искусственного вскармливания, пюре, каши для детей и тому подобное;

одежда и обувь для ребенка;

детская посуда — бутылочки, соски, пустышки, поильник и др;

особые вещи для ухода за новорожденным ребенком — термометры, маникюрные наборы, аспираторы и прочее;

коляски, автокресла, ходунки и т.д;

игрушки, развивающие коврики и другие детские аксессуары.

Также с помощью карты Пакунок малюка можно купить товары для молодых мам, например, лактационные прокладки или молокоотсос.