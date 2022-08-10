Как рассчитаться картой Пакунок малюка в интернет-магазинах
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакунок малюка.
В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.
Родители могут отказаться от Пакунка и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года – это 6 603 грн.
Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение Приватбанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту.
В каких интернет-магазинах можно рассчитываться картой Пакунок малюка и какие товары покупать — читайте в материале Фактов ICTV.
Где можно рассчитываться картой Пакунок малюка
Рассчитаться картой Пакунок малюка можно только в магазинах, которые подключились к проекту Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакунок малюка.
В 2021 году постановлением Кабмина были внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта Монетизация одноразовой натуральной помощи Пакунок малюка.
Согласно постановлению, с 01 января 2022 года магазины должны присоединиться к публичному договору о реализации пилотного проекта и заключить дополнительное соглашение с Нацсоцслужбой о присоединении.
То есть покупать вещи по карточке малыша можно только в торговых магазинах, которые присоединились к этому проекту.
Интерактивную карту заведений торговли, которые присоединились, можно посмотреть здесь.
Также на сайте Пакунок малюка был размещен целый список магазинов, в которых можно приобрести необходимые вещи.
Полный список можно просмотреть по ссылке.
В каких интернет-магазинах можно покупать товары и как рассчитываться
Купить товары по карте Пакунок малюка можно:
- Интернет-магазин от производителя ЧП Ярослав
- Магазин Кроха
- Kid’s Republic
- Homeline.ua
- Интернет-магазин Роза
- Интернет-магазин Баюшки-баю
- ТМ Tunes (Тюнс) — одежда для новорожденных
- Детская одежда МалойСтор
- Интернет-магазин от производителя ТМ Маленькие люди
- Детская одежда от TM dexter’s
Полный список интернет-магазинов можно посмотреть здесь.
Рассчитываться картой Пакунок малюка можно так же, как и обычно:
- выбираете товар;
- оформляете заказ;
- в способе оплаты выбираете — оплатить картой;
- указываете данные карты, на которой зачислены выплаты за Пакунок малюка;
- рассчитываетесь.
Какие товары можно купить картой
Стоит понимать, что просто рассчитаться картой в продуктовом магазине нельзя. Это должны быть вещи для малышей и их мам, в частности:
- гигиенические средства и косметика — подгузники, мыло, шампуни, кремы, детское масло, влажные салфетки и т.д;
- детское питание — смеси для искусственного вскармливания, пюре, каши для детей и тому подобное;
- одежда и обувь для ребенка;
- детская посуда — бутылочки, соски, пустышки, поильник и др;
- особые вещи для ухода за новорожденным ребенком — термометры, маникюрные наборы, аспираторы и прочее;
- коляски, автокресла, ходунки и т.д;
- игрушки, развивающие коврики и другие детские аксессуары.
Также с помощью карты Пакунок малюка можно купить товары для молодых мам, например, лактационные прокладки или молокоотсос.