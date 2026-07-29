О международном розыске в Украине чаще всего упоминают в резонансных уголовных делах, когда подозреваемый или обвиняемый покидает территорию страны.

Однако на практике далеко не все понимают, что означает международный розыск, кто принимает решение о его применении и по каким правилам он осуществляется.

Что такое международный розыск и когда его используют, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое международный розыск

В действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины нет статьи, объясняющей, что такое международный розыск или при каких условиях лицо можно объявить в международный розыск.

Но КПК содержит нормы, упоминающие такую ​​процедуру. В частности, согласно статье 281 УПК Украины, если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или находится за пределами Украины и без уважительных причин не появляется на вызов следователя или прокурора, его объявляют в розыск.

Перед этим следователь или прокурор должны принять все возможные меры для установления места нахождения такого лица.

Кроме того, термин “объявленный в международный розыск” используется в статье 297-1 УПК, регулирующей проведение специального досудебного расследования. Однако и эта статья не объясняет, что именно законодатель понимает под международным розыском и по какой процедуре он осуществляется.

Международный розыск: когда подают

Распространено мнение, что достаточно постановления следователя или прокурора, чтобы человек автоматически оказался в международном розыске. На самом деле, это не так.

Сначала следователь или прокурор в соответствии со статьей 281 УПК Украины объявляет лицо в розыск в рамках уголовного производства.

После этого, если есть основания полагать, что подозреваемый находится за пределами Украины или может находиться на территории другого государства, уполномоченные правоохранительные органы могут инициировать использование механизмов Интерпола.

Как осуществляется международный розыск

Основным документом, регламентирующим взаимодействие украинских правоохранительных органов с системой Интерпола, является Инструкция о порядке использования правоохранительными органами Украины информационной системы Международной организации криминальной полиции – Интерпол, №613/380/93/228/414/510/2801/5.

Этот документ определяет порядок использования информационной системы Интерпола, подготовки и направления международных запросов, а также взаимодействие украинских правоохранительных органов с Генеральным секретариатом Интерпола и Национальными центральными бюро других государств.

Какую роль играет Интерпол

Интерпол не является международной полицией в привычном понимании этого слова. Основная задача организации – обеспечить сотрудничество правоохранительных органов разных государств, быстрый обмен информацией и координацию розыска лиц, которые могут находиться за пределами страны.

При этом Интерпол самостоятельно не проводит оперативно-розыскные мероприятия, не задерживает и не расследует уголовные правонарушения. Эти полномочия остаются за правоохранительными органами государств, на территории которых находится лицо.

Пробелы в законодательстве по международному розыску

Как подчеркнул адвокат Николай Пашковский, одной из главных проблем является то, что УПК Украины использует понятие международного розыска, но не раскрывает его содержание.

Адвокат отметил, что законодательство Украины не устанавливает отдельный порядок объявления лица в международный розыск. Также такая процедура не содержится и в нормах международного права, ведь вопрос уголовного производства каждое государство регулирует собственным законодательством.

В последние годы в судебной практике все чаще встречается подход, согласно которому международный розыск рассматривается как разновидность розыска, предусмотренного статьей 281 УПК. Соответственно, суды исходят из того, что лицо считается объявленным в международный розыск с момента вынесения следователем соответствующего постановления.

В Кодексе также не определено:

что же считается международным розыском;

какие основания достаточны для его инициирования;

когда личность можно считать объявленной в международный розыск;

какой процессуальный документ подтверждает обретение такого статуса.

Поэтому значительная часть процедуры регулируется подзаконными нормативными актами и документами Интерпола, а не самим Уголовным процессуальным кодексом.

Именно это правовая неопределенность неоднократно становилась предметом дискуссий среди юристов и судебной практики.

Одной из попыток законодательно урегулировать этот вопрос стал законопроект №11223. Документ предлагал закрепить на уровне УПК определение международного розыска, конкретизировать порядок его применения и устранить пробелы, возникающие при применении действующих норм.

Впрочем, законопроект был отозван, поэтому соответствующие изменения в УПК так и не вступили в силу.

Как человека объявляют в международный розыск

Если следователи считают, что подозреваемый покинул Украину или может скрываться за границей, одного постановления о розыске недостаточно. Чтобы информация об этом лице появилась в международной системе Интерпола, необходимо пройти отдельную процедуру.

Сначала следователь или прокурор в рамках уголовного производства объявляет лицо в розыск в соответствии со статьей 281 Уголовного процессуального кодекса Украины. После этого материалы готовятся к международному розыску.

Согласно Инструкции №613/380/93/228/414/510/2801/5, украинские правоохранительные органы самостоятельно не могут разместить информацию в базе Интерпола. Для этого они обращаются к рабочему аппарату Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Именно это подразделение проверяет, отвечает ли запрос требованиям законодательства Украины и правилам Интерпола. Только после этого информация может быть направлена ​​в Генеральный Секретариат Интерпола для дальнейшего рассмотрения.

Процедура объявления в международный розыск выглядит так:

следователь или прокурор устанавливает, что подозреваемый скрывается и объявляет его в розыск по статье 281 УПК;

правоохранительный орган, расследующий дело (например, Национальная полиция, СБУ, ДБР, НАБУ), готовит пакет документов;

эти материалы направляются в рабочий аппарат Национального центрального бюро Интерпола в Украине;

специалисты проверяют, соответствует ли запрос правилам Интерпола;

если оснований достаточно, запрос передается в Генеральный секретариат Интерпола, который уже принимает решение о публикации международного оповещения.

Инструкция также определяет, какую информацию обязательно следует указать в обращении. В частности, правоохранительный орган должен указать, с какой целью направляется запрос, в какие государства или международные органы необходимо обратиться, а также какие именно сведения нужно получить или какие действия необходимо выполнить.

Даже после направления материалов лицо не считается объявленным в международный розыск. Окончательное решение о размещении международного оповещения принимает Генеральный секретариат Интерпола после проверки, отвечает ли запрос Уставу и правилам организации.

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