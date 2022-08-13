Август, 12 в 22:46

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подал обращение к Минобороны с запросом разрешить выезд за границу мужчинам, не подлежащим призыву. Речь идет, в частности, о студентах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

— Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты, – сообщила она.

По ее словам, следующий шаг в принятии этого решения по Кабинету министров Украины, в частности, министр обороны Алексей Резников.

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Напомним, по состоянию на 9 августа в Верховной Раде Украины было зарегистрировано три законопроекта, расширяющих категории мужчин, которым могут разрешить выезд за границу.

Источник: Юлія Гришина

Фото: Головнокомандувач ЗС України