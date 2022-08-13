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Факти / Україна / Суспільство

Залужний просить Міноборони дозволити студентам виїжджати за кордон – нардеп

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України подав звернення до Міноборони із запитом дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призову. Йдеться, зокрема, про студентів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

– Щодо виїзду студентів за кордон – рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти, – повідомила вона.

За її словами, наступний крок в ухваленні цього рішення за Кабінетом міністрів України, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.

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Нагадаємо, станом на 9 серпня у  Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти, які розширюють категорії чоловіків, яким можуть дозволити виїзд за кордон.

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Джерело: Юлія Гришина

Фото: Головнокомандувач ЗС України

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