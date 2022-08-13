Серпень, 12 в 22:46

Головнокомандувач Збройних сил України подав звернення до Міноборони із запитом дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають призову. Йдеться, зокрема, про студентів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

– Щодо виїзду студентів за кордон – рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти, – повідомила вона.

За її словами, наступний крок в ухваленні цього рішення за Кабінетом міністрів України, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова.

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Нагадаємо, станом на 9 серпня у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти, які розширюють категорії чоловіків, яким можуть дозволити виїзд за кордон.

Джерело: Юлія Гришина

Фото: Головнокомандувач ЗС України