Август, 13 в 19:09

Полицейские разоблачили жителя Хмельницкого, который под видом гуманитарной помощи для ВСУ завозил военную амуницию и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо отправки на фронт продавал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

12 августа правоохранители задержали организатора при продаже двух автомобилей за 3600 долларов. Также он получил задаток на приобретение партии авто на 280 тыс. грн.

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Кроме того, полицейские задокументировали факт продажи бронежилетов 5-го класса. Однако по выводам экспертизы заявленный класс не отвечает техническим требованиям.

Также известно о ввозе под видом гуманитарной помощи и продаже шести автомобилей на сумму 12 000 долларов.

В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков, изъяли три автомобиля, комплектующие, шлемы, разгрузки и плиты в бронежилеты, медицинские итоги, бытовую химию и средства гигиены.

Начато уголовное производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 УКУ).

Ранее правоохранители разоблачили жителя Киева, который продавал волонтерам некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины.