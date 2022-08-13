Серпень, 13 в 19:09

Поліціянти викрили жителя Хмельницького, який під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ завозив військову амуніцію та транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість пересилання на фронт – продав.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

12 серпня правоохоронці затримали організатора під час продажу двох автівок за 3600 доларів. Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн.

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Крім того, поліціянти задокументували факт продажу бронежилетів 5-го класу. Проте за висновками дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

Також відомо про завезення під виглядом гуманітарної допомоги та продаж шести автівок на суму 12 000 доларів.

Під час розслідування правоохоронці провели низку обшуків, вилучили три автомобілі, запчастини, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 ККУ).

Раніше правоохоронці викрили жителя Києва, який збував волонтерам неякісні бронежилети для Збройних сил України.