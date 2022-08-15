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Факты / Украина / Общество

Следующие две недели станут решающими для Херсонской области — Хлань

Юля Захарченко, редактор ленты
Следующие две недели станут решающими для Херсонской области — Хлань
Фото: Depositphotos

Вероятнее всего следующие две недели станут решающими для ситуации в оккупированной части Херсонской области. Так считает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, российские военные активизировали авиацию, продолжают незаконные обыски и задержания, усилили давление на местных жителей, в частности, медицинских работников и учителей.

— Заставляют соглашаться на оплату труда в рублях, угрожая увольнением или “разговорами”. Для педагогов анонсируют на 26-27 августа семинар в Геническе, где ожидают приезд министра образования РФ и еще “гостей”. Уже бы сразу и место встречи говорили, потому что пока умалчивают. Будет как с “форумом” в Херсоне, провели без анонсов от страха, что с ними что-нибудь сделают, — отметил Хлань.

По его словам, оккупанты пытаются “слепить картинку”, однако это получается неумело и плохо. По мнению политика, она нравится лишь единичным коллаборантам-изменникам, которых Россия собирается потом бросить.

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