Следующие две недели станут решающими для Херсонской области — Хлань

Август, 14 в 21:34

Вероятнее всего следующие две недели станут решающими для ситуации в оккупированной части Херсонской области. Так считает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, российские военные активизировали авиацию, продолжают незаконные обыски и задержания, усилили давление на местных жителей, в частности, медицинских работников и учителей.

— Заставляют соглашаться на оплату труда в рублях, угрожая увольнением или “разговорами”. Для педагогов анонсируют на 26-27 августа семинар в Геническе, где ожидают приезд министра образования РФ и еще “гостей”. Уже бы сразу и место встречи говорили, потому что пока умалчивают. Будет как с “форумом” в Херсоне, провели без анонсов от страха, что с ними что-нибудь сделают, — отметил Хлань.

По его словам, оккупанты пытаются “слепить картинку”, однако это получается неумело и плохо. По мнению политика, она нравится лишь единичным коллаборантам-изменникам, которых Россия собирается потом бросить.