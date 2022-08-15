Наступні два тижні стануть вирішальними для Херсонської області – Хлань

Серпень, 14 в 21:34

Найімовірніше наступні два тижні стануть вирішальними для ситуації в окупованій частині Херсонської області. Так вважає депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, російські військові активізували авіацію, продовжують незаконні обшуки та затримання, посилили тиск на місцевих жителів, зокрема, медичних працівників і вчителів.

– Змушують погоджуватись на оплату праці в рублях, погрожуючи звільненням чи “розмовами”. Для освітян анонсують на 26-27 серпня семінар у Генічеську, де очікують приїзд міністра освіти РФ і ще “гостей”. Вже одразу місце зустрічі казали б, бо поки замовчують. Буде як з “форумом” у Херсоні, провели без анонсів від страху, що з ними щось зроблять, – зазначив Хлань.

За його словами, окупанти намагаються “зліпити картинку”, проте це виходить невміло та погано. На думку політика, вона подобається лише поодиноким колаборантам-зрадникам, яких Росія збирається потім покинути.