Угрожают увольнением: в Херсоне оккупанты требуют от медиков подписать согласие о зарплате в рублях

Август, 14 в 18:22

В Херсоне российские военные потребовали от украинских медиков подписывать документы о согласии получать заработную плату в рублях. В случае отказа оккупанты предоставляют временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Представители врага выдвигают требования работникам скорой помощи написать заявления о согласии работать под эгидой оккупационных властей.

— Продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных граждан. Сейчас требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам коммунальных предприятий и пенсионерам, получающим “гуманитарную помощь”. Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам – регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и другое. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета, — сообщили в ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, в подвальных помещениях российские оккупанты проводят допросы похищенных украинцев с применением пыток.

Сейчас смотрят

Россияне пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Объявлено о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой Z – символикой страны-агрессора.