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Факты / Украина / Общество

Это не секрет: Виталий Кличко разводится с женой

Марта Бондаренко, редактор ленты
Віталій Кличко, Наталія Кличко, Володимир Кличко
Фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко расстается со своей женой Наталией.

Об этом он рассказал в интервью изданию Бабель.

По его словам, это давно не секрет. Супруги давно живут отдельно в разных странах.

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– Это не тайна, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально, – рассказал глава столицы.

По словам Виталия Кличко, у него с женой хорошие отношения.

– Мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается, – заметил он.

Что касается детей, то они сейчас учатся и достаточно взрослые.

– Дети учатся, они уже достаточно взрослые. Брат – понятно, чем занимается, привлекает помощь. Кстати, я предложил ему систематизировать информацию и сделать небольшой отчет. Все удивятся, как он эффективно в этой сфере работает. И не слишком это афишируя, потому что таков был его выбор. Мама сейчас сделала операцию, возвращается через неделю, — рассказал о семье Виталий Кличко.

А еще он заметил, что его сердце сейчас занято Киевом.с

Ранее сообщалось, что мэру Киева и экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Виталию Кличко вручат награду Артура Эша за отвагу (Arthur Ashe Courage Award).

Источник: The Бабель
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