Це не таємниця: Віталій Кличко розлучається із дружиною

Серпень, 15 в 8:28

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Бабель.

За його словами, це давно не таємниця. Подружжя давно живе окремо в різних країнах.

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– Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно, – розповів очільник столиці.

За словами Віталія Кличка у нього з дружиною гарні стосунки.

– Ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває, – зауважив він.

Що стосується дітей, то вони зараз навчаються і достатньо дорослі.

– Діти навчаються, вони вже достатньо дорослі. Брат ― зрозуміло, чим займається, залучає допомогу. До речі, я йому запропонував систематизувати інформацію і зробити невеликий звіт. Усі здивуються, наскільки він ефективно у цій сфері працює. І не надто це афішуючи — бо таким був його вибір. Мама зараз зробила операцію, повертається за тиждень, – розповів про родину Віталій Кличко.

А ще він зауважив, що його серце зараз зайняте Києвом.

Раніше повідомлялося, що міському голові Києва та ексчемпіону світу з боксу у надважкій вазі Віталію Кличку вручать нагороду Артура Еша за відвагу (Arthur Ashe Courage Award).