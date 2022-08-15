Це не таємниця: Віталій Кличко розлучається із дружиною
Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Бабель.
За його словами, це давно не таємниця. Подружжя давно живе окремо в різних країнах.
– Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно, – розповів очільник столиці.
За словами Віталія Кличка у нього з дружиною гарні стосунки.
– Ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває, – зауважив він.
Що стосується дітей, то вони зараз навчаються і достатньо дорослі.
– Діти навчаються, вони вже достатньо дорослі. Брат ― зрозуміло, чим займається, залучає допомогу. До речі, я йому запропонував систематизувати інформацію і зробити невеликий звіт. Усі здивуються, наскільки він ефективно у цій сфері працює. І не надто це афішуючи — бо таким був його вибір. Мама зараз зробила операцію, повертається за тиждень, – розповів про родину Віталій Кличко.
А ще він зауважив, що його серце зараз зайняте Києвом.
Раніше повідомлялося, що міському голові Києва та ексчемпіону світу з боксу у надважкій вазі Віталію Кличку вручать нагороду Артура Еша за відвагу (Arthur Ashe Courage Award).