Август, 15 в 8:32

Недавно Министерство соцполитики сообщило, что около 65 тыс. украинских пенсионеров, которые не имеют статуса ВПЛ, получат денежную помощь от Минсоцполитики и УВКД ООН.

Какая помощь предусмотрена пенсионерам и кто ее получит — читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь от ООН

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в рамках Меморандума о сотрудничестве, Минсоцполитики передало для выплаты денежной помощи Управлению ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) перечень пожилых людей, которые не являются ВПЛ и подали заявки на пособие через социальную платформу єДопомога.

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Таким образом пенсионеры, которые оставили заявки на помощь через платформу єДопомога, в ближайшее время получат 2 200 грн.

Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6 660 грн.

Кто получит

В первую очередь выплаты от ООН получат особо уязвимые категории людей, которые находятся на деоккупированных, оккупированных территориях и в регионах, где ведутся боевые действия.

То есть это пенсионеры, которые не имеют статуса ВПЛ, но пострадали от войны и нуждаются в поддержке.

Чтобы получить помощь, пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты через платформу єДопомога.

Можно ли еще получить помощь

Да. Оставить заявку на помощь от международных организаций возможно через єДопомога.

После заполнения заявки, Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя информацию из государственных реестров и базы данных.

После этого информацию о вас присылают на рассмотрение международных организаций.

Решение о предоставлении помощи пенсионерам и суммах выплат принимают сами организации.