Август, 15 в 11:17

Традиционно, 1 сентября 2022 года начнется новый учебный год. Тысячи детей и студентов пойдут в школы и университеты.

Из-за полномасштабной войны в Украине и безжалостных ракетных обстрелов украинских городов, главное требование к учебному процессу в 2022 году — безопасность в школах.

Факты ICTV узнали, каким будет учебный год 2022/23 и как будут работать школы — офлайн или онлайн.

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Онлайн или офлайн — каким будет учебный год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что учебный год должен начаться с 1 сентября в очном режиме там, где это возможно, а укрытия учебных заведений должны быть готовы для использования.

Министерство образования вместе с ГСЧС провело более 30 тыс. проверок состояния школ на их готовность принимать учеников во времена войны.

В эфире телемарафона министр МОН Сергей Шкарлет отметил, что пока лишь 30% школ готовы к началу обучения в очном формате.

Наличие надежных укрытий для школьников — главный аргумент для того, чтобы школы начали работать офлайн.

Кроме того, МОН предложило украинцам три варианта обучения для детей: онлайн, офлайн (посещение школ) и смешанный формат.

Смешанное обучение — это когда часть занятий происходит дистанционно, а часть — в учебных заведениях.

Обучение также может происходить посменно, чтобы уменьшить количество детей, которые одновременно находятся в школе.

По словам Шкарлета, родители могут самостоятельно выбирать, какой вариант лучше всего подходит им.

Решение родителей всего класса не должно быть единогласным: детей могут расформировать на разные группы и организовывать обучение с учетом этого.

То есть, если родители боятся отпускать своего ребенка на очное обучение, они могут выбрать дистанционное образование.

— Если отец или мать считают, что для ребенка есть опасность во время посещения школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, семейной, индивидуальной учебой, экстернатом. Все эти условия предусмотрены, — подчеркнул министр.

Также Шкарлет подчеркнул, что офлайн-обучение в городах, где ведутся активные боевые действия или есть высокий риск опасности, возобновляться не будет.

Как будет проходить обучение в разных городах Украины

Киев

В столице активно готовятся к очному обучению. Однако откроются лишь те школы, которые имеют надежное укрытие в самих учебных заведениях или укрытие находится рядом со школой (на расстоянии 500 м).

Сейчас идет подготовка укрытий, чтобы школьники и педагоги могли находиться там во время воздушной тревоги.

Кроме того, почти 70% киевлян, согласно предварительным данным опроса, который продолжается в учебных заведениях, выбрали для своих детей очную форму обучения в школе с 1 сентября.

Харьков

Ситуация в Харькове очень нестабильная. Город часто попадает под вражеские обстрелы, поэтому, скорее всего, учебный год здесь начнут онлайн.

Однако вопрос все еще открыт. Глава местной ОГА Олег Синегубов отметил, что они активно готовятся к новому учебному году.

Окончательное решение о формате обучения школьников решится ближе к 1 сентября.

Львов

Город находится в относительно безопасном регионе Украины, поэтому начать обучение здесь планируют офлайн.

Однако во Львове не забывают о правилах безопасности, в настоящее время идет подготовка бомбоубежищ в подвальных помещениях учебных заведений.

Кроме того, начать очное обучение во Львове смогут только при наличии надежных укрытий.

Николаев

В городе ситуация довольно опасная. Городской глава Александр Сенкевич еще в июле издал распоряжение и заверил, что школы с 1 сентября 2022 года здесь открываться не будут.

Кроме того, в Николаеве не будут работать и детские сады.

Винница

Пока окончательно не известно, как начнется учебный год в Виннице, однако городской глава Сергей Моргунов сообщил, что специальные комиссии с участием ГСЧС уже обследовали заведения, где возможно обеспечить укрытие. Таких школ в городе 25.

То есть в Виннице активно готовятся к началу учебного года в очном формате, однако каким будет окончательное решение — неизвестно.