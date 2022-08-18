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Факты / Украина / Общество

Этот день настал — мы покупаем Млечный Путь: сеть о покупке спутника для ВСУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Этот день настал — мы покупаем Млечный Путь: сеть о покупке спутника для ВСУ

Украинский телеведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула сообщил, что за средства, которые украинцы собирали на беспилотник Bayraktar, приобрели спутник.

По его словам, за 600 млн грн купили спутник, который предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год. Это позволит военным планировать оперативные операции.

— Бавовны много не бывает, — сказал Притула.

Украинцы одобрительно встретили такую новость, а наиболее креативные не упустили возможности создать мемы на этот счет.

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Факты ICTV собрали для вас самые лучшие реакции по поводу приобретения спутника.

Журналист Денис Казанский сопоставил реалии того, что в России в это время разворачивают религиозные полевые храмы, когда Украина объявляет, что приобрела спутник.

Украинский блогер Иван Марунич пишет, что украинцы, которые скидывались на БПЛА, могут добавлять новую строчку в резюме.

И еще порция реакций украинских пользователей из соцсети Twitter.

Финская компания ICEYE – мировой лидер в области мониторинга с помощью радиолокационных спутниковых изображений.

В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников SAR, который уже находится на орбите, для использования правительством Украины. Также ICEYE предоставит доступ к своей группе спутников SAR, что позволит ВСУ получать изображения критически важных мест с высокой частотой обновления.

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