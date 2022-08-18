Цей день настав – ми купуємо Чумацький Шлях: мережа про купівлю супутника для ЗСУ

Серпень, 18 в 17:10

Український телеведучий та засновник благодійного фонду Сергій Притула повідомив, що за кошти, які українці збирали на безпілотник Bayraktar, придбали супутник.

За його словами, за 600 млн грн купили супутник, який надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить військовим планувати оперативні операції.

— Бавовни буде багато, – сказав Притула.

Українці схвально зустріли таку новину, а найбільш креативні не проґавили нагоди створити меми щодо цього.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали для вас найкращі реакції на тему придбання супутника.

Притула дивиться на задоволених вкраїнчиків: pic.twitter.com/RGisruoI1h — катеринка ненавидить росню (@meek__bee) August 18, 2022

Журналіст Денис Казанський співставив реалії того, що у Росії в цей час розгортають релігійні польові храми, коли Україна оголошує, що придбала супутник.

Український блогер Іван Марунич пише, що українці, які скидалися на БПЛА, можуть додавати новий рядок у резюме.

І ще порція реакцій українських користувачів із соцмережі Twitter.

Фінська компанія ICEYE – світовий лідер у галузі моніторингу за допомогою радіолокаційних супутникових зображень.

У межах угоди ICEYE передасть усі можливості одного зі своїх супутників SAR, які вже перебувають на орбіті, для використання урядом України. Також ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить ЗСУ отримувати зображення критично важливих місць з високою частотою оновлення.