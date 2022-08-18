Август, 18 в 18:35

В 2022 году банки и системы электронных платежей в период действия военного положения в Украине будут работать 24 августа, в День Независимости, как в обычный рабочий день.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. Согласно сообщению, во время военного положения отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

— 24 августа – День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы. Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме, – объяснили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что во время полномасштабной войны в Украине система электронных платежей работает в обычном режиме и без перебоев. Все украинские банки подключены к СЭП, поэтому они могут совершать платежи без выходных.