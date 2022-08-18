Вільні, незламні, непереможні: Укрпочта выпустит коллекционную марку ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Укрпочта выпустит блок-марку “Вільні, незламні, непереможні”, а также конверт, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, в этом году 31-я годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода.

– Сроки подготовки были очень сжаты, поэтому тираж будет всего 1 миллион экземпляров. Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую каждый год можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты, – объяснил он.