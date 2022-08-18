Серпень, 18 в 18:35

У 2022 році банки та системи електронних платежів у період дії воєнного стану в Україні працюватимуть 24 серпня, у День Незалежності, як у звичайний робочий день.

Про це повідомляє Національний банк України. Згідно з повідомленням, під час воєнного стану скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

– 24 серпня – День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема, для банківської системи. Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі, – пояснили у НБУ.

У Нацбанку зазначили, що під час повномасштабної війни в Україні система електронних платежів працює у звичайному режимі та без перебоїв. Всі українські банки підключені до СЕП, тому вони можуть здійснювати платежі без вихідних.