Август, 20 в 19:02

Российская армия вновь пыталась наступать на направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье, Довгенькое – Курулька, Спорное – Ивано-Дарьевка, Николаевка – Выимка, Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцево, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема.

Однако наступление российских войск снова было безуспешным для оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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На Запорожском направлении российская армия пытается избежать продвижения подразделений ВСУ. Враг обстрелял из танков, ствольной артиллерии и РСЗО населенные пункты Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное.

Авиация российских войск действовала по районам Белогорья, Железнодорожного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удержать занятые районы и сковать действия украинских защитников, чтобы улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Враг обстреливал из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов. Российская армия нанесла авиационный удар неподалеку от Ольгиного и ведет наступательный бой в направлении Васильки — Благодатное.