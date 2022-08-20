Серпень, 20 в 19:02

Російська армія знову намагалася наступати на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля, Довгеньке – Курулька, Спірне – Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема.

Проте наступ російських військ знову був безуспішним для окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Запорізькому напрямку російська армія намагається уникнути просуванню підрозділів ЗСУ. Ворог обстріляв із танків, ствольної артилерії та РСЗВ населені пункти Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове.

Авіація російських військ діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримати зайняті райони та скувати дії українських захисників, щоб покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку.

Ворог обстрілював із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15 населених пунктів. Російська армія завдала авіаційного удару неподалік Ольгиного та веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.