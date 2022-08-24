Август, 24 в 9:05

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 31-й годовщины Независимости Украины.

– Свободный народ независимой Украины! И этим все сказано! Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня – на 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и потерь, радости и боли, а главное – сколько у них правды, нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать: Мы свободный народ независимой Украины! – подчеркнул глава государства.

По его словам, 24 февраля все говорили, что у Украины нет шансов выстоять, “но 24 августа мы говорим: С Днем Независимости, Украина!”

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Зеленский подчеркнул, что за эти шесть месяцев украинцы изменили мир и изменились сами, и теперь точно знают, кто им действительно брат и друг.

– Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы и что такое Украина! Больше никто не скажет, что это где-то там, возле России. Мы начали уважать себя. Поняли, что, несмотря на любую помощь и поддержку, никто, кроме нас, не будет выгрызать нашу независимость! — сказал президент.

Глава государства убежден, что украинский народ дал человечеству надежду на то, что справедливость не покинула этот циничный мир окончательно, и в нем все еще побеждает не сила, а правда, не деньги – в ценности.

— Во всех мировых учебниках по истории будет раздел Времена, когда мир объединила Украина, когда у демократии снова выросли зубы, когда тирания получит ответ на том языке, который понимает, — подчеркнул он.

Президент также объяснил, что для украинцев означает конец войны:

– Раньше говорили – мир, а сейчас говорим – победа! Мы не будем искать с террористами понимания…И мы не садимся за стол переговоров из-за страха с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты и танки, а кандалы, не окопы – а оковы. И мы поднимем руки только один раз – когда будем праздновать нашу победу!

Зеленский заверил, что Украина будет возвращать Крым и Донбасс, каким бы ни был этот путь.

По его словам, украинцы встречают этот день в разных местах, условиях и обстоятельствах, “но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины”.