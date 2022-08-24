Серпень, 24 в 9:05

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності України.

– Вільний народе незалежної України! І цим все сказано! Усього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні – на 182-й день поаномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенців, подвигів і втрат, радості і болю, а головне – скільки у них правди, нашої правди. Правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатися, бо неможливо не бачити і не визначати: Ми вільний народ незалежної України! – наголосив глава держави.

За його словами, 24 лютого всі говорили, що в України немає шансів вистояти, “але 24 серпня ми кажемо: З Днем Незалежності, Україно!”.

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Зеленський наголосив, що за ці шість місяців українці змінили світ і змінилися самі, і тепер точно знають, хто їм насправді брат і друг.

– Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна! Більше ніхто не скаже, що це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-яку допомогу і підтримку ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність! – сказав президент.

Глава держави переконаний, що український народ дав людству надію на те, що справедливість не покинула цей цинічний світ остаточно, і ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші – в цінності.

– У всіх світових підручниках з історії буде розділ Часи, коли світ об’єднала Україна, коли у демократії знову виросли зуби, коли тиранія отримає відповідь тією мовою, яку розуміє, – наголосив він.

Президент також пояснив, що для українців означає кінець війни:

– Раніше говорили – мир, а зараз кажемо – перемога! Ми не будемо шукати з терористами порозуміння…І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх з пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки і танки, а кайдани, не окопи – а окови. І ми піднімемо руки лише один раз – коли будемо святкувати нашу перемогу!

Зеленський запевнив, що Україна повертатиме Крим та Донбас, яким би не був цей шлях.

За його словами, українці зустрічають цей день у різних місцях, умовах та обставинах, “але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України”.