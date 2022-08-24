Август, 24 в 11:39

Согласно действующему законодательству Украины, вдова может получать пенсию своего законного мужа.

Такой вид пенсии, согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, называют пенсия в связи с потерей кормильца.

Кто может получать пенсию умершего мужа и что для этого нужно — узнавали Факты ICTV.

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При каких условиях вдова может получить пенсию мужа

Согласно статье 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, вдова действительно может получить пенсию своего законного мужа.

Однако такая пенсия назначается только нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении.

Таким образом, для начисления пенсии умершего мужа необходимо, чтобы вдова умершего:

была нетрудоспособной (в случае, если жена является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста. Или в случае, если супруга умершего кормильца не работает и занимается уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения ими 8 лет);

(в случае, если жена является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста. Или в случае, если супруга умершего кормильца не работает и занимается уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения ими 8 лет); была на иждивении умершего — оно может быть как полным, так и частичным.

— Следует заметить, что содержание могло быть и не полным. Достаточным условием является тот факт, что муж (жена) получал/получала от умершего кормильца пособие, которое было для него/нее постоянным и основным источником средств к существованию, — отмечают в юридической компании Зильвер.

Однако жене нужно доказать, что она была на содержании своего умершего мужа.

Подтверждением может быть справка из ЖЭКа или сельского совета.

Если эти учреждения отказываются выдавать справку, то факт нахождения на иждивении можно установить в судебном порядке.

Как получить пенсию умершего мужа

Для этого жена умершего должна обратиться в суд и написать соответствующее заявление.

Кроме того, нужно обязательно приложить документы:

копию свидетельства о смерти кормильца;

копию свидетельства о браке;

доказательства, подтверждающие факт нахождения заявителя на иждивении умершего лица (документы, акты, письма делового и личного характера, справку о доходах и т.п.);

квитанции и другие документы, свидетельствующие о получении вдовой денег или иной помощи от кормильца, или квитанции, подтверждающие расходы жены;

справку из ЖЭКа или сельского совета о том, что вдова обращалась к ним для получения документов, подтверждающих факт ее содержания мужем.

После получения справки в ЖЭКе или судебного решения необходимо подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.

Вам понадобятся следующие документы: