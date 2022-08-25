Август, 25 в 15:46

Во временно оккупированном Мариуполе большинство граждан не собираются участвовать в так называемом “референдуме” российских оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что местные коллаборанты осуществляют перепись населения, чтобы установить реальное количество людей в городе.

— Группы (преимущественно состоят из 2-3 женщин) посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом, — говорится в сообщении.

По данным разведки, большинство опрошенного населения в Мариуполе отказываются участвовать в “референдуме” или прямо не отвечают на вопросы об участии в указанном мероприятии.

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– Лишь около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на “избирательные участки” и “проголосовать”. В подавляющем большинстве в городе остались граждане в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к РФ, так и представителям оккупационных администраций, — сообщили в ГУР.

Официальная дата проведения “референдума” неизвестна, хотя ранее захватчики говорили об 11 сентября.

В настоящее время оккупационные власти Мариуполя концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по “обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовке к зимнему периоду”.

— С 1 сентября оккупанты прекратят выдавать жителям Мариуполя так называемую “гуманитарную помощь” — дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые позволяли людям хоть как-то побороть голод и нищету. Как одну из причин уменьшения “помощи” указывают низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства, — добавили в ГУР МО.

Фото: Мариупольский городской совет