“Судилище” над бойцами Азова: оккупанты готовят провокацию в филармонии Мариуполя

Август, 24 в 20:21

Во временно оккупированном Мариуполе здание филармонии, где оккупанты хотят устроить “судилище” над бойцами Азова, закрыто российскими военными уже вторые сутки подряд.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехали три автобуса в сопровождении пяти камазов с военными. Кто и зачем – пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационным властям Мариуполя паблики сообщили о минировании филармонии и нахождении по меньшей мере одного взрывного устройства, — написал он.

Он отметил, что эта информация похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников.

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— Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно. Дата начала судилища остается неизвестной, однако совокупность факторов, как-то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь, свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни, — добавил Андрющенко.

Ранее украинская разведка сообщила, что для проведения так называемого судилища над пленными защитниками Азовстали оккупанты срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

На сцене монтируются железные клетки, где будут держать украинских защитников.

Фото: Мариупольский городской совет