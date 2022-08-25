Серпень, 25 в 15:46

У тимчасово окупованому Маріуполі більшість громадян не збираються брати участь у так званому “референдумі” російських окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що місцеві колаборанти здійснюють перепис населення, щоб встановити реальну кількість людей у місті.

– Групи (переважно складаються з 2-3 жінок) відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, більшість опитаного населення у Маріуполі відмовляється брати участь у “референдумі” або прямо не відповідають на запитання про участь у зазначеному заході.

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– Лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на “виборчі дільниці” та “проголосувати”. У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій, – повідомили в ГУР.

Офіційна дата проведення “референдуму” невідома, хоча раніше загарбники говорили про 11 вересня.

Наразі окупаційна влада Маріуполя концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із “забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду”.

– З 1 вересня окупанти припинять видавати мешканцям Маріуполя так звану “гуманітарну допомогу” – дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Як одну з причин зменшення “допомоги” вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства, – додали в ГУР МО.

Фото: Маріупольська міська рада