На фронті – період максимального напруження: Грабський пояснив, що змушені робити росіяни

Серпень, 27 в 17:52

На фронті зараз зберігається період максимального напруження, оскільки Україна та Росія не можуть змінити тактику своїх дій через відсутність суттєвих переваг кожної сторони.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський. Він пояснив, що змушені робити окупанти та за яких умов Збройні сили України можуть здійснити контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій.

Зараз дивляться

– Вони змушені відводити техніку подалі для того, щоб хоча б зберегти її. Але збереження техніки означає зменшення ефективності її використання. Тобто вони можуть задіяти її на окремих напрямках. На сьогодні ми маємо набратися терпіння. Якщо порівнювати ситуацію зі ставками у грі в карти, то в покері ставки підняті дуже високо. Жодна зі сторін не має якихось суттєвих переваг, щоб здійснити будь-які наступальні дії.

Військовий експерт нагадав, що російська армія невдало намагалася просунутися до Миколаєва, завдаючи терористичних обстрілів лише по цивільній інфраструктурі України.

– Росіяни спробували атакувати нас в районі Благодатного та намагалися просунутися в сторону Миколаєва. Це їм не вдалося. Вони намагалися тактичними діями просуватися з Півдня, від Херсона в сторону Миколаєва так само не вдалося. Вони турбують нас артилерійськими обстрілами, власне терористичними обстрілами виключно по цивільній інфраструктурі.

Проте на Херсонську напрямку залишається велика кількість російських окупантів. Україні потрібно більше озброєння, щоб контролювати ситуацію та надалі здійснити контрнаступ на тимчасово окупованому Півдні.